Öz Sağlık-İş hakkında üyelik karşılığı para dağıttığı iddiasıyla ilgili suç duyurusu

İktidara yakınlığıyla bilinen işçi konfederasyonu Hak- İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın üyelik karşılığında işçilere 500 lira verdiği iddia edildi. Ankara’daki bir üniversite hastanesinde çalışan bir işçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Öz Sağlık- İş Sendikası yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu ve sendikanın işçilerin hesaplarına yatırdığı 500 liranın dekontlarını da dilekçesine ekledi.

Suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda hastanemiz işçilerinden, Öz Sağlık-İş isimli sendika çalışanlarının kendi sendikalarına üye olmalarını, üye oldukları takdirde kendilerine 500 TL ödeme yapılacağına dair tekliflerin geldiğini, hatta büyük bir kısım işçinin bu sendikaya geçiş yaparak sendikaya üye oldukları ve sendikaya ait banka hesaplarından geçiş yapan işçilerin hesaplarına 500 TL ödeme yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Yaptığım araştırmada, söz konusu sendikanın şikayetçi olduğum yönetim kurulu üyelerince bu yönde bir resmi bir karar alınmak suretiyle ve sendika gelirlerinden yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu nedenle yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tamamından şikayetçiyim.

Her ne kadar Öz Sağlık-İş Sendikası söz konusu ödemeleri Kasım 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul kararına dayanarak yaptığını çeşitli mecralarda ilan etmekte ve ekte örneğini sunduğumuz dekontlardan da görüleceği üzere, ödemeleri 28 Nisan 2022 tarih ve 03.172 sayılı karara istinaden yaptıklarını belirtmişseler de bu eylem ve işlemlerinin ve aldıklarını iddia ettikleri genel kurul kararlarının kanuna açıkça aykırı olduğu aşikardır.

Görüldüğü üzere Öz Sağlık-İş Sendikası, açıkça kanuna ve Anayasa’ya aykırı olarak, hukuka aykırı bir şekilde menfaat elde edebilmek adına işçilerinin iradelerini sakatlayarak kendi sendikalarına üye olmaya zorlamaktadır. Kanuna açıkça aykırı olan bir genel kurul ya da yönetim kurulu kararının herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı da bilinmektedir. Kaldı ki başka bir sendikanın üyelerini kendi sendikasına kaydetmek için kanuna ve hukuka aykırı olarak para ödenmesi, aynı zamanda ahlaka da aykırıdır.”

Suç duyurusu dilekçesinin ekinde yer alan dekont

Genel Kurulun usulsüz olduğu iddiasıyla da dava açıldı

Öte yandan Öz Sağlık-İş genel kurulunun usulsüz olduğu iddiasıyla da dava açıldığı ortaya çıktı. Eski Öz Sağlık-İş Yalova Şube Başkanı Meliha Melek Kocaer’in, sendikanın üçüncü olağan genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açtığı dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Kocaer, istinafa verdiği dilekçede, genel kurul delegelerinin usule aykırı bir şekilde hukuksuzca belirlendiğini ileri sürdü. Kocaer, “Hatta sahte seçim tutanakları düzenlenerek, hiç delege seçimi yapılmadan seçimler yapılmış gibi gösterilerek delegeler belirlendi” dedi. Kocaer, iddiasının delegelerin genel kurul tarihindeki HTS kayıtlarına bakılarak doğrulanabileceğini belirtti. İstinaf, 20 Haziran 2022 tarihinde, iddiaları doğrulayacak yeterli delil sunmadığı gerekçesiyle Kocaer’in başvurusunu esastan reddetti. (ANKA)