Oyuncularının hayatını kaybettiği kazada şoför 8’de 8 kusurlu bulundu

Çorum’da “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a çarptı.

Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Aykut Bektaş’ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8’de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Bektaş’ın, “110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı” dediği öğrenildi. Kaza sırasında TIR’ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.