Oyuncu Uğur Aslan: Ağabeyim, yengem ve yeğenlerim göçük altında, artık onları kaybettik varsayıyoruz

Oyuncu Uğur Aslan, Hatay’daki deprem sonrası "Ağabeyim, yengem ve yeğenlerim maalesef göçük altında, artık onları kaybettik varsayıyoruz" dedi.

Aslan şöyle konuştu:

“Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Özellikle Hatay’la ilgili çok soru işareti var. Ağabeyim, yengem ve yeğenlerim göçük altında. Artık onları kaybettik varsayıyoruz. Çünkü maalesef onlara müdahale edebilecek herhangi bir süreç çalışmadı. Orada oluşan birtakım hasarlardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Sayın Vali, oraya yardım gidebilmesi noktasında altyapılarla ilgili zaafların söz konusu olduğu söylendi. Tek temennim bir an önce hızlı müdahale edilebilir. En azından kalanlarla ilgili bir süreç çalışır, herkes sağlığına kavuşur gibi bir temenni dışında bir şey bulamıyorum. Yeğenlerimle belli aralıklarla iletişim kurabiliyorum. Durum çok kötü.”