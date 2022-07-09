Oyuncu Sencar Sağdıç yaşamını yitirdi

Birçok filmde rol alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.



İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız” ifadesini kullandı.