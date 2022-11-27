Oyuncu Güzin Çorağan yaşamını yitirdi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu Zafer Algöz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi "Bizimkiler"de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987'de "Selamsız Bandosu", 1988'de "Düttürü Dünya", 1989'da "Karılar Koğuşu" gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde "Maskeli Beşler" ve "Hanımın Çiftliği" yapımlarında da yer aldı.