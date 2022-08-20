Oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklayan 67 yaşındaki oyuncu Canova bugün hayatını kaybetti.

72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş gibi yapımlarla tanınan ve yakın zamanda akciğerinde kitle tespit edilen oyuncu Civan Canova 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Canova'nın ölüm haberini duyuran oyuncu Esra Dermancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim."