Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı

Oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini duyurdu.

Canova, "2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye gittim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Şimdi bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler" dedi.