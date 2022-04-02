Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı, polisler hiçbir işlem yapmadı
Oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırı girişiminde bulundu, polis Yörük'ten şikayetçi olunmasına rağmen bir işlem yapmadı.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı, polisler hiçbir işlem yapmadı
Oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırı girişiminde bulundu, polis Yörük'ten şikayetçi olunmasına rağmen bir işlem yapmadı.
Haber Merkezi