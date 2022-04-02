Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı, polisler hiçbir işlem yapmadı

Oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırı girişiminde bulundu, polis Yörük'ten şikayetçi olunmasına rağmen bir işlem yapmadı.

Haber Merkezi

Oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı.

Olay yerine gelen polisler, şoförün şikayetçiyim tepkisine rağmen Yörük'ü aracına bindirip gönderdi.