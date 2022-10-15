Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.
Kalkavan'ın ölüm haberini doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.
Çağrı Kınıkoğlu
Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.
Kalkavan'ın ölüm haberini doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.