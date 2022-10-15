Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.

Kalkavan'ın ölüm haberini doğrulayan Hamdi Alkan "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.