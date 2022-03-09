Oyuncu Ayşegül Çınar davasında yeni gelişme

Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı. Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonucunda çıkarıldıkları İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Çalıkoğlu cezaevine gönderilirken, oyuncu Çınar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik 'Boğazlarını keseceğim' diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı 'Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin' diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ileri sürülerek dava açılırken, Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Görevsizlik verildi

Mahkeme, Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın ifadelerine başvurmuştu. Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme suçun mahiyetini dikkate alarak, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek, dosyayı, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın avukatları ise Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararına itiraz etmişti.

Dosya asliye cezada kaldı

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kendisine gönderilen dosya hakkındaki kararını verdi. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesinin uygun olacağına karar veren heyet, dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine göndererek, Furkan Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.