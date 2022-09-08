Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. 

DHA'nın haberine göre bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.