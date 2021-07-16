Öykü Yündün'ün şüpheli ölümü: Arkadaşı tutuklandı

Olay, 13 Temmuz tarihinde Körfez Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Öykü Yündün (21) 12 Temmuz gecesi arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.’nin evine geldi. 13 Temmuz günü öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan N.Ş., Öykü Yüngün’ü evde ölü bulduğunu söyledi.

Ölümü şüpheli bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yündün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün’ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.’yi gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.’nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

Yündün’ün cenazesi, önceki gün tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ş. ise 13 Temmuz günü Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yündün’ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.