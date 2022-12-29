Oyak Dragos şantiyesinde 500 işçi iş bıraktı

Oyak İnşaat’a ait İstanbul Maltepe’de bulunan Oyak Dragos şantiyesinde bu sabah kötü çalışma koşulları nedeniyle 500 inşaat işçisi iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, uzun zamandır yemek, barınma ve kötü çalışma koşullarına karşı şikayetlerini belirtmelerine rağmen ilgili hiç kimsenin kendilerini muhatap almadığını belirtti.

Bu sabah şantiyede çalışan işçilerle birlikte iş bırakmaya karar verdiklerini aktaran işçiler, 500 işçinin iş bırakmasıyla Oyak yetkililerinin şantiyeye geldiğini ve sorunları düzeltmek için bir hafta süre istediğini söyledi.

PE’ye ulaşan işçiler, şantiye koşullarının düzeltilmesi için bir hafta bekleyeceklerini ancak herhangi bir iyileşme olmazsa eylemlerine devam edeceklerini belirtti.