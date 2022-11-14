ÖTV ile ilgili detay: Yeni fiyatlar hesaplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “ÖTV indirimi yok, matrah arttırımıyla ilgili çalışıyoruz” açıklamasının ardından gözler sıfır araçlardan yüzde kaç ÖTV alınacağını belirleyen matrah dilimlerine çevrildi.

Hürriyet'ten Taylan Dil'in haberine göre oldukça karmaşık bir sistemle hesaplanan matrah limitleri şu sıralar araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Birçok vatandaş “indirim olacak” beklentisiyle alımlarını ertelemeye başlarken, sektör temsilcileri sıfır araçların vergi öncesi fiyatlarının sadece Türkiye’deki kur artışlarından değil küresel zamlardan ötürü de her ay artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.

Yüzde 50'den başladı

Taylan Dil, haberde sıfır araçlardan yüzde kaç ÖTV alınacağını belirleyen matrah sistemini Renault’nun Clio modelinin son 1.5 yıllık fiyat değişimi üzerinden anlattı.

Buna göre, Haziran 2021’de vergisiz fiyatı 108 bin 564 TL olan 1.0 litre motor hacmindeki Joy donanım paketine sahip otomatik vitesli Clio, bu dönemde uygulanan matrah limitinde (92 bin TL-150 bin TL) yüzde 50’lik ÖTV dilimine girdiği için 192 bin 158 TL’ye satılıyordu.

Aynı aracın vergisiz fiyatı Şubat 2022’de 174 bin 416 TL’ye çıkınca bu kez yüzde 60’lık ÖTV dilimine tabi oldu ve vergi dahil fiyatı 329 bin 297 TL’den satılmaya başlandı. Haziran 2022’de ise aracın vergisiz fiyatı 212 bin 370 TL’yi bulunca bu kez yüzde 80’lik ÖTV dilimine girdi ve 451 bin 75 TL’den satışa sunuldu.

Fiyatları ne etkiliyor

ÖTV matrah limitleri 2016 yılında hayatımıza girdi. Çıkış amacı 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip sıfır araçlarda lüks, orta ve ekonomik sınıftaki araçlardan alınacak vergi oranlarını farklılaştırmaktı. Bunun için yüzde 45, 50 ve 60 olmak üzere 3 farklı dilim konuldu.

2020’de yüzde 60’lık dilimin yerini yüzde 80 aldı. Bu yılın başında ise matrah geçişlerinde ani fiyat artışlarını engellemek üzere ara dilimler getirilince 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5 farklı basamak oluştu.

Bu sistem, kurların stabil, küresel ekonominin normal seyrinde ilerlediği dönemlerde ihtiyaca yanıt veriyordu. Ancak, pandeminin ardından hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı sıfır araç fiyatları sürekli arttı.

Her ay artan fiyatlar, sıfır araçların neredeyse hepsinin yüzde 80’lik dilime girmesine neden oldu.

‘Limitler artsa bile Avrupa'dan araç zamlı gelecek'

Matrah limitlerinin ne zaman ve yüzde kaç artacağı belli değil. Uzmanlar bu yöndeki haberlerin spekülasyona girdiği ve tüketicide beklenti oluşturduğu konusunda uyarıyor. Öyle ki, son 2-3 günde birçok kişinin alımını ertelemesiyle bayi trafiği azaldı bile. Bu noktada uzmanların dikkat çektiği konu ise sıfır araç fiyatlarının sürekli olarak artması.

Güncel matrah limitleri

120 bin TL’ye kadar: %45

120-150 bin TL: %50

150-175 bin TL: %60

175-200 bin TL: %70

200 bin TL üzeri: %80

Haziran 2021

Vergisiz Fiyat: 111,359 TL Vergi Dahil Fiyat: 197,105 TL ÖTV Oranı: Yüzde 50

Vergisiz Fiyat: 108,564 TL Vergi Dahil Fiyat: 192,158 TL ÖTV Oranı: Yüzde 50 Eylül 2021

Şubat 2022

Vergisiz Fiyat: 174,416 TL (150 bin TL’nin üzerine çıktığı için Matrah dilimi yüzde 60 oldu) Vergi Dahil Fiyat: 329,297 TLÖTV Oranı: Yüzde 60

Kasım 2022

Vergisiz Fiyat: 233,110 TLVergi Dahil Fiyat: 495,125 TLÖTV Oranı: Yüzde 80