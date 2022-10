'Oturduğumuz yerde' alışverişte dünya birincisi olduk

Türkiye’deki internet kullanıcıları, online market alışverişinde ilk sıraya oturdu.

Dünya gazetesinin Mastercard Ekonomi Enstitüsü’nün “Değişen Cüzdanlar” raporundan aktardığına göre, online market alışverişi harcamaları pandemi öncesine göre de yüzde 70 üzerinde artış gösterirken, fiziksel market harcamalarının ise yüzde 25’te kaldığı görülüyor.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Kepios’un Temmuz 2022 araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcısı 44,3 milyon kişiyi kapsadığını, internet kullanıcılarına her hafta online market alışverişi yapıp yapmadıkları soruldu.

Her 10 internet kullanıcısından 4’ünün dijital marketlerden alışveriş yaptığı Türkiye, bu alanda dünyada ilk sırada yer alıyor.