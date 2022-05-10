Otoyollardaki yeni hız sınırına ilişkin önemli uyarılar

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak yeni düzenlemeyi duyurmuştu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, düzenlemeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Motorlu araçlar konusunda uzman faaliyetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve üretiminde bulunan makina mühendisleri ve onların meslek örgütü Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak, Sayın Bakan’ın belirttiği düzenleme için önerilerimizi belirtmeyi kamusal bir görev biliyoruz" diyen Yener, önerilerini şöyle sıraladı: