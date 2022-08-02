Otoyolda yarış: İzleyicinin bacağını kopardı

Adana’da bir grup 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda arkadaşlarıyla buluşup araba yarışı yaptı.

Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçti. Bu sırada çarptığı Sedat Leventöz’ün sağ bacağı koptu. Çarpmanın etkisiyle Leventöz asfalt zemine düşerken Emrah Y. ise otomobiliyle kaçtı. Sedat Leventöz çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bacağı kurtarılamayan Leventöz’ün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Emrah Y. gözaltına alındı. Emrah Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.