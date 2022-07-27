Otomotiv şirketleri üretime ara veriyor

Ford Otosan ve Tofaş, KAP'a yaptıkları açıklamada planlı üretime "izin kullanımları ve bakım onarım" dolayısıyla ara vereceklerini açıkladı.

Tofaş, Bursa fabrikasındaki üretim arası 8-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Üretim arasıyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" denildi.

Ford dört fabrika için tarih belirledi

Ford Otomotiv de yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.”

Ara verilen fabrikalar şöyle: