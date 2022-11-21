Otomobilde ÖTV düzenlemesi: Fiyatlardaki düşüş miktarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı yeni matrah düzenlemesi ile bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.

İndirimle ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin liraya yükselirse, yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin liralık fiyatı 426 bin liraya inecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ile görüşmesinde otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'ye matrah güncellemesi talebini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Bakanımıza aktardık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını, en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.