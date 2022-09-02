Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; Ağustos'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında otomobil satışları yıllık yüzde 21,3 düştü ve 35 bin 230 adede geriledi

Hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 düşüşle 13 bin 106 adet oldu.

Yılın ilk sekiz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 oranında azalarak 458 bin 446 adet oldu.

Ocak-Ağustosta otomobil satışları yüzde 9,4 düşüşle 354 bin 543 adede, hafif ticari ise yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adede geriledi.