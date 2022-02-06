Otomobil uzun namlulu silahla tarandı: 2 ölü

Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda otomobilde bulunan 30 yaşındaki İbrahim Kızılok'la 52 yaşındaki Murat Yılmaz ağır yaralanırken, saldırganların kullandığı otomobil kaza yaptı.

Kaza yapan otomobilden inen saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kızılok ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yapılan ilk incelemede bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır" (İHA)