Otomobil satışları ekimde yüzde 15 arttı, yıllık bazda düştü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre, ekimde otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 62 bin 222 adet oldu.

Ekimde otomobil satışları yüzde 17,1 artışla 47 bin 440 adet, hafif ticari araç pazarıysa yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı.

Ocak-ekim dönemindeyse Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 4,7 daralarak 582 bin 752 adet olarak kaydedildi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6 düşüşle 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 0,4 düşüşle 139 bin 88 adet oldu. (AA)