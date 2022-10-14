Otomobil sahibi olmak büyük lüks haline geldi: Yıllık ortalama masrafı 3 bin avro

Cetelem Observatory tarafından yayınlanan yıllık barometre raporu için yapılan ankete göre özellikle Türkiye, Meksika, Brezilya ve Portekiz'de katılımcıların yaklaşık üçte ikisi gelecekte bir araba sahibi olamamaktan korkuyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı, özellikle Türkiye ve Güney Afrika'da, artan masraflar nedeniyle seyahat etmeyi bıraktıklarını belirtti.

Euronews'in haberine göre anketin yapıldığı 18 ülkede her 10 sürücüden 7'si otomobillerini kullanabilmek için mali olarak fedakarlıkta bulunduğunu anlattı; fakat yüzde 72'si de araçsız yapamayacaklarını vurguladı.

Öte yanda katılımcıların yarıdan fazlası evdeki ikinci araçlarını ya elden çıkarmış ya da elden çıkarmayı planlıyor.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu otomobil sahibi olmamayı hareket özgürlüğünü kaybedecekleri için olumsuz birşey olarak değerlendirirken yüzde 20'si ise bunun çevre açısından iyi birşey olacağını dile getirdi.

Genel olarak 35 yaşın altındakiler araç kullanmayı tamamen bırakmaya daha sıcak bakarken yaşlılarda bu seçenek daha zor.

Katılımcıları otomobilleri için yakıt, sigorta ve bakım gibi masraflar nedeniyle ortalama 2 bin 753 avro yıllık bütçe ayırırken en büyük masraf kaleminin akaryakıt olduğunu belirtti.

Harris Interactive tarafından 23 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 18 ile 65 yaş arasında 16 bin 600 kişi katıldı. Katılımcıların 3 bini Fransa'dan olurken diğer ülkelerden 800'e kişi katıldı.