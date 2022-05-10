Otomobil fiyatlarına yeni zam ihtimali

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2022'de her ay daralan otomobil satışlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bozkurt, otomobil piyasasında 2022'nin en önemli olayının 'bulunurluk' olacağını dile getirdi.

Habertürk'te Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Bozkurt "Dünyada enflasyonist bir ortamla karşı karşıyayız. Maliyetlerin artması araç fiyatlarının artma ihtimalini yükseltti" dedi.

"Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerek ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti" diyen Bozkurt, "Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor" ifadesini kullandı.