Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi

Sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana gelen kazaya göre Fatih Ayyıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar yaşamını yitirdi, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen dört kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.