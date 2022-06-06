Otobüste taciz: Hoşuma gitti çektim

Otobüste yolculuk sırasında bir kadının bacaklarını fotoğraflayan adam yakalandı.

Yakalandıktan sonra pişkince savunma yapan ve "Ben mühendisim" diyen adam "İki çocuk babasıyım özür dilerim" dedi.

Kadının fotoğrafını çektiği telefon kaydında da görülen adamı yolcular polise teslim etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Az önce işe giderken 16 M otobüsünde yaşadığım olay elim ayağım titriyor! 2 çocuk babasıyım, mühendisim diyor! Polis geldi aldı ama biliyorum ki hiç bir ceza almayacak! En azından paylaşın ne bileyim! Ve o kadar pişkin ki hoşuma gitti çektim diyor! Daha çok detay var ama sinirim o kadar bozuk ki anlatamıyorum! Allah hepinizin belasını versin" dedi.