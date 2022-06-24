Otobüs firmaları artık dönüş bileti satmıyor

Otobüs firmaları, akaryakıta yeni bir zam gelme ihtimaline karşı dönüş bileti satmamaya başladı Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarının dönüş biletlerini satışa çıkarmadığını belirterek, "Gidişler açık, dönüşler kapalı. Gidişlerin de hepsi açık değil. Firmalar önünü göremedikleri için dönüş biletlerini satışını açmadılar” dedi.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, “Geçen yıllarda böyle bir durum yoktu. 3 aylık, 6 aylık biletler satılırdı” diyen Özcan, bir diğer yeni uygulamanın da son 10 gündür bazı otobüs firmalarının kredi kartına 2 ay taksitle bilet satmaya başlaması olduğunu anlattı.

Özcan, “Bir firma mesela, bankayla anlaşmış. O firmadan bilet alınca tutarın yarısını bu ay, yarısını diğer ay ödüyor vatandaş. Tek çekim değil yani. Bu ilk defa yaşanıyor. Bakalım daha neler göreceğiz” diye konuştu.

Günlük sefer sayısı düştü

Bir otobüs biletinin artık 300 liradan başlayıp 700 TL’yi aşar hale geldiğini, bu fiyatlara yolcu bulamadıklarını söyleyen Özcan, sefer sayılarındaki ciddi düşüşü şöyle anlattı:

“Okullar 17 Haziran’da kapandı. Normalde okulların tatil olduğu gün İstanbul Otogar’ından 2 bin-2 bin 200 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sene 1350 otobüs çıkabildi. Günlük en az 650 sefer eksiğimiz var.

Bayramda ise İstanbul Otogar’ından günlük 2 bin 600-2 bin 800 aralığında sefer düzenlenirken bu yıl bu sayının 1800’ü bulamayacağını düşünüyoruz.”

'Ciddi düşüşler var'

Kendi araçlarıyla seyahat eden yurttaşların akaryakıt, köprü, otoyol ve bakım masraflarından kaçınmak amacıyla otobüs seyahatlerine yöneldiğini, yalnızca bu durumun satışlarda bir nebze hareketlilik sağladığını söyleyen Özcan, şöyle devam etti

“Genele bakıldığında ise yolcu sayılarımızda ciddi düşüşler var. Dört kişilik bir aile kişi başı 500 TL’den bilet alıp da memleketine gitse sadece 4 bin TL biletler tutuyor. Yolda ve gittikleri yerlerde yapacakları harcamalar da var. İnsanlar bayramda memleketine el öpmeye de gidemez hale geldi.”