Otisabi'nin çizeri Aslantürk: NFT hesabım hacklendi, tüm param çalındı

Otisabi’nin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslantürk, NFT eserlerinin satışını gerçekleştirdiği hesabının ele geçirildiğini ve hesabındaki tüm paranın çalındığını açıkladı. NFT eserlerini satışa çıkarttığı OpenSea platformunda yer alan eserleri silemediğini aktaran Aslantürk, bu nedenle gerçekleşecek satışlardan elde edilecek yeni gelirlerin de hesabı ele geçiren kişiye gideceğini belirtti.

Yılmaz Aslantürk'ün konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"OpenSea'deki hesabım heklendi ve sattığım NFT'lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına. İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek."

NFT, dijital varlıkların kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor. OpenSea ise bu dijital varlıkların satıldığı bir platform.