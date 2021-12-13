ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı.
Açıklanan takvime göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada diğer sınavların tarihleri şu şekilde verildi:
YKS tarihleri
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
KPSS tarihleri
2022 KPSS tarihleri:
EKPSSS 24 Nisan
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos
KPSS ÖABT 14 Ağustos
KPSS Ön lisans 2 Ekim
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım
KPSS DHBT 27 Kasım
2022'de ilk kez uygulanacak sınavların tarihleri
e-YÖKDİL: 14 Mayıs
MYÖS: 29 Mayıs
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran
ALES tarihleri
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım
Yabancı Dil Sınavı tarihleri
YDS/1: 10 Nisan
YDS/2: 23 Ekim
YÖKDİL/1: 13 Mart
YÖKDİL/2: 28 Ağustos
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
MSÜ, DGS ve İSG tarihleri
MSÜ: 27 Mart
DGS: 3 Temmuz
İSG/1:15 Mayıs,
İSG/2: 11 Aralık
Sağlık Bakanlığı sınav tarihleri
TUS 1. Dönem: 6 Mart
TUS 2. Dönem: 4 Eylül
DUS: 16 Ekim
EUS: 16 Ekim
YDUS: 18 Aralık