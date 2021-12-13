ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı.

Açıklanan takvime göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada diğer sınavların tarihleri şu şekilde verildi:

YKS tarihleri

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

KPSS tarihleri

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT 14 Ağustos

KPSS Ön lisans 2 Ekim

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım

KPSS DHBT 27 Kasım

2022'de ilk kez uygulanacak sınavların tarihleri

e-YÖKDİL: 14 Mayıs

MYÖS: 29 Mayıs

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran

ALES tarihleri

ALES/1: 17 Nisan

ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım

Yabancı Dil Sınavı tarihleri

YDS/1: 10 Nisan

YDS/2: 23 Ekim

YÖKDİL/1: 13 Mart

YÖKDİL/2: 28 Ağustos

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS ve İSG tarihleri

MSÜ: 27 Mart

DGS: 3 Temmuz

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık

Sağlık Bakanlığı sınav tarihleri

TUS 1. Dönem: 6 Mart

TUS 2. Dönem: 4 Eylül

DUS: 16 Ekim

EUS: 16 Ekim

YDUS: 18 Aralık