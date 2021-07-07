ÖSO'ya Türkiye'nin kurduğu kamplardan mezun olan bin 500 yeni cihatçı katıldı

"Suriye Milli Ordusu" adı altında faaliyet gösteren cihatçı çetenin "Süleyman Şah Tümeni"ne Suriye'nin kuzeyinde TSK kontrolü altındaki bölgedeki kaplarda eğitim gören 1500 cihatçı militan dahil oldu.
AA'nın aktardığına göre "mezuniyet törenine" AKP'nin bölgede kurduğu kukla hükümetin başkanı Abdurrahman Mustafa ve cihatçı çete liderleri katıldı.
Düzenlenen mezuniyet töreninde, askeri geçit töreniyle TSK askerlerinin yanı sıra bölgede ölen cihatçı militanların resimleri motosikletler üzerine taşındı.
Yeni "mezun" olan cihatçı militanların hali hazırdaki TSK kontrolü altındaki bölgelerde görev yapacağı kaydedildi.