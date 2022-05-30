Osmanoğlu Ailesi ve AKP'li isim arasında tartışma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün İstanbul’un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Törene davet edilmeyen Osmanlı Hanedanı üyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden AKP’ye sitemde bulundukları mesajlar paylaştı.

Hanedanın en büyüğü olan, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Harun Osmanoğlu’nun fethin yıldönümü kutlamasına davet edilmediğini belirten kızı Nurhan Sultan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından "Devletimizin İstanbul'un fethini büyük bir özenle kutlanması halkımızın nezdinde de çok büyük yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olarak Osmanoğulları'nı temsilen Hanedan Ailesi Reisi, babam Harun Abdülkerim OSMANOĞLU'nun bu kutlamaya davet edilmesini beklerdik" dedi.

Bunun üzerine AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Osmanoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Kıymetli Nurhan Sultan Hanımefendi, Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarısınız. Seyahat özgürlüğünüz de mevcut. Tüm vatandaşlarımız gibi sizler de tören ve açılışa davetlisiniz. Fakat Fethi Mübin aziz milletimizin tamamının değeridir, mülküdür. Bir aileye ait değildir" dedi.

AKP'ye destek açıklamarıyla bilinen Nilhan Osmanoğlu da tartışmaya katılarak Birinci'ye tepki gösterdi:

"Bu yazıdaki tavrı üzülerek okudum. Sebebi rahmetli babanız Yavuz Bahadıroğlu belli ki sizler vefa duygusundan yoksunsunuz lakin bizler değiliz! Babanızın mücadelesini unutmayacağım. Sizi ve vicdanınızı, bu basit kalp kırıklığa verdiğiniz siyasi rant kokan tavrınızla bırakıyorum.

Cevabın içerisinde geçen “seyahat özgürlüğünüz de var” şeklindeki açıklama ile kendinizce bize sürgün günlerini Türkiye hanedanın giremediği günleri hatırlatıp aba altından sopa göstermek hadsizliğinde bulunamazsınız!!!

Burada 90 yaşındaki Osmanoğlu aile reisinin hatırlanması davet edilmesi beklentisi kalp kırıklığı dile getirilirken sizler bu ailenin siyaset üstü bir konumda olduğunu bilerek tüm enaniyetiniz ile bu cevabı veriyor ve bu cevaptan oy devşiriyorsunuz"

'Kimsenin haddi değildir'

Bu tartışmaların ardından Abdulkerim Osmanoğlu, AKP'li Mücahit Birinci'ye yönelik sert bir açıklama yaptı.

"Biz Şeyh Edebali Hz.'den aldığımız düstur üzere süregelen Yavuz Sultan Selim Hanı'n devraldığı hilafet makamını yüzyıllarca temsil etmiş Osman Gazi torunlarıyız. Hanedan Sürgünü bu milletin ve bizlerin yüreğine düşürülmüş kor bir ateş iken bu meseleyei tekrar gündeme taşıyanlara ithafen; Bizler Fatih'in Yavuz'un, Kanuni'nin ve dahi Abdulhamid Han'ın torunlarıyız. Sürgün yıllarını böyle bir günde gündeme taşımak kimsenin haddi değildir. Necip milletimizin vicdanı bizler için en üstün mertebedir.

Bugün yaşanılan, iktidar partisinin MKYK üyesinin enaniyet dolu üslubu ile "seyahat özgürlüğünüz var" şeklinde beyanatı sonrası yaşanılan bu talihsiz olayın tüm sorumlulularını önce Allah'a sonra necip milletimizin pirüpak vicdanına teslim ediyorum

Osmanlı Hanedan Aile Reisi

Harun Abdulkerim Osmanoğlu"