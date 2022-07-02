Osmaniye'de sığınmacılar 'Barınma Merkezi'nden kaçtı: Linç görüntüleri sonrası valilikten açıklama

Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup sığınmacı tellerden atlayarak kaçtı.

Olay sonrası yakalanan sığınmacılara yönelik sosyal medyada bazı linç görüntüleri paylaşıldı.

Yaşananlara ilişkin Osmaniye Valiliği'nin açıklamasında "Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır" denildi.