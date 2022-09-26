Osmaniye'de Savrun Çayı'na dökülen kimyasallar suyun rengini değiştirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzetin köyü sınırlarında bulunan Kadirli Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su hattından boşaltılan kimyasal atıklar nedeniyle Savrun Çayı’nın suyu karardı.

Bölgedeki birçok çiftçi, tarlasını Savrun Çayı’ndan suluyor. Çayın suyunu siyaha çeviren atık maddelerin ne olduğu bilinmezken etrafa yaydığı pis kokuya vatandaşlar tepki gösteriyor.

'Mecbur kalıp kullanıyorlar'

Kümbet köyünde oturan Hüseyin Örüklü, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Arıtma daha yapılmadan evvel gelirdi de bu kadar değildi, yalan yok. Ama bu arıtma yapıldıktan sonra gittikçe daha kalabalık oldu, Kadirli nüfusu daha çoğaldı, burası simsiyah oldu. Hele biz, gece yatamıyoruz kokudan. Gece acayip geliyor koku. Rüzgar böyle geldi miydi doğru eve, mahalleye geliyor. Yani bunun çaresini bulsalar iyi olur, millet rahatsız oluyor. Simsiyah olmuş, yanına gidemiyorsun kokudan. İnsan sağlığına zararlı, zaten biliyorsunuz. Bazıları suluyor ama onun mahsulü yenmez diyorum ben. Mecbur kalıp suluyorlar, devlet ondan da para alıyorlar. Bununla tarla suladın ya onun da parasını alıyor devlet. Allah yardım etsin. Devlet var ya devlet, her şey devlet. Yerin altındaki de devletin, yerin üstündeki de devletin." (ANKA)