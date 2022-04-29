Osmaniye'de kadın cinayeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ömer Sevimli, eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli'ye (20) ateş etti.

Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı. (İHA)