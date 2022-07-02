Osmaniye Valiliği: Kamptan firar eden Suriyelilerin tamamı yakalandı

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Cevdetiye beldesinde dün gece Geçici Barınma Merkezinde bulunan 35 kişi kaçmıştı. Osmaniye Valiliği'yse kaçan insanların tamamının yakandığını söyledi.

Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Erdinç Yılmaz, dün akşam firar eden Suriyelilerin tamamının yakalandığını, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde Afganların bulunmadığını sadece Suriyelilerin olduğunu söyledi” denildi.

Vali Erdinç Yılmaz'sa, “Olayı saptıranlar, yalan haber yapanlar ve bizi yalancılıkla suçlayanlarla ilgili yasal hakkımızı kullanacağız… Devletin valisi yalan söylemez” dedi.