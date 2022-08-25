Osmangazi Köprüsü'nün 6 yılda kamuya maliyeti 1,2 milyar dolar

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 1 milyar 418 milyon dolara yapılan Osmangazi Köprüsü'nün açılışının yapıldığı 1 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar kamuya oluşturduğu yükün 1 milyar 275 milyon dolar olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Açıldığı 1 Temmuz 2016'dan bu yana Osmangazi Köprüsü'nden 55 milyon 500 bin araç geçti. Günde 40 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden 10 Ağustos'a kadar 89 milyon 240 bin araç geçmesi gerekiyordu. 33 milyon 740 bin araç için garanti tutmadı. Köprünün bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük 1 milyar 275 milyon dolar oldu. Bu da köprünün yaklaşık maliyetini buldu, üstelik 13 yıl daha garantili ödeme yapılacak" dedi.

'Döviz garantileri derhal Türk Lirası'na çevrilmelidir'

Araç başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, bu tutarın yapılan sözleşmeler kapsamında ABD enflasyonuna göre arttığını belirtti. Akın, “Bunun üstüne üstlük Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle vatandaşın ödediği köprü ücreti ile garanti tutarı arasında da çok büyük fark var” bilgisini verdi.

Osmangazi Köprüsü’nün 2035 yılına kadar yani daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletileceğini vurgulayan Akın "Döviz garantileri derhal Türk Lirası'na çevrilmelidir” ifadelerini kullandı.