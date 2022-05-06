Osman Kavala: Kararı duyunca mide bulantısına benzer bir şeyler hissettim

Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularına Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yazılı olarak yanıt verdi.

Kavala, "Ağırlaştırılmış müebbet cezasını duyduğunuzda ilk tepkiniz ne oldu? Şimdi ne hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Her ne kadar yargılama sürecinin sonunda, hukuksuz tutukluluk süresini kapsayacak bir ceza verilmesini bekliyor idiysem de, bu kadarını beklemiyordum. Diğer arkadaşların da ağır cezalar alıp tutuklanmalarını beklemiyordum. Daha önceleri, tutukluluğumun devamı kararı verilen duruşmalardan sonra, adaletsizlik duygusu hissederdim. Pazartesi günü ise mide bulantısına benzer bir şeyler hissettim, sanırım kötülüğü, üzerinde örtü olmadan görmüş olmaktan."

Kavala, dava sürecine ilişkin "Mahkeme, mahkeme olma işlevini yerine getirmedi. Ne tanıklar dinlendi, ne deliller tartışıldı ne de suçlananlara soru yöneltildi. Avukatlarımın “soru bile sorulmadı” demeleri bu duruma dikkat çekmek içindi. İlk Gezi davasına 30. Ağır Ceza Mahkemesi bakmıştı, o heyet dosyalara hakimdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin iddianamenin ekindeki evrakları, önceki davada yapılan savunmaları doğru dürüst incelemeden karar vermiş olduğu kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.