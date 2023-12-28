Ortaokulda yılbaşına fiili yasak: Süslemeleri söktü, öğrencileri azarladı

Yılbaşı kutlamaları, Noel ile herhangi bir bağı olmamasına karşın hedef gösterilmeye devam ediyor.

İstanbul'da bulunan bir ortaokulda, sınıfça yapılan yılbaşı kutlamasını sonlandıran müdür, süslemeleri söktü, öğrencileri azarladı. Okullardaki yılbaşı kutlamalarına ilişkin resmi bir talimat olmamasına karşın yılbaşı kutlamasının yasak olduğunu söyleyen müdür, yasağın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

'Örf, âdet ve geleneklere uygun kutlama yapılsın'

Daha önceki yıllarda İstanbul ve İzmir'deki bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara talimat yazısı göndererek "milli kültürümüz bakımından hiç bir mana ifade etmeyen gün" olarak nitelendirdikleri yılbaşı nedeniyle okullarda yapılacak tüm etkinlik ve kutlamaların yasaklandığını duyurmuştu. Okullara gönderilen talimatların yanı sıra, kimi öğretmen ve okul yöneticilerinin de fiili olarak kutlamalara yönelik uyguladığı yasaklar haberlere yansımıştı.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine, özel okullarda düzenlenecek etkinlikler hakkında yazı gönderilmiş ve yazıda, özel okullarda veya kurumlarda düzenlenecek etkinliklerin “Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanması, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere yer verilmemesi” istenmişti.

Süslemeleri söktü, öğrencileri azarladı

Okullardaki yılbaşı kutlamalarına ilişkin resmi bir talimat olmamasına karşın, fiili bir yasak uygulanıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu'ndaki bir sınıf, bugün sınıfça yılbaşı kutlaması gerçekleştirecekti. Çektikleri kura sonucu birbirleri için hediye alan öğrenciler, kutlama için okula yiyecek ve içecek getirdi, sınıflarını süsledi.

Öğrencilerin yılbaşı kutlamasına başlamasının ardından sınıfa gelen Okul Müdürü Meltem Gencer, yılbaşı kutlamasının yasak olduğunu belirtti ve kutlamayı sonlandırdı.

Velilerin soL'a aktardığına göre; Gencer, kutlama yapan öğrencileri azaradı ve kutlama için yapılan süslemeleri söktü. Gencer, yasağın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.