Ortaokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencileri bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğrenciler kek, kurabiye gibi yiyecekleri birbirine ikram etti. Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı karın ağrısı gibi şikayetler görüldü.

DHA'nın haberine göre, öğrencilerin rahatsızlanması sonucu okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla 13 öğrenci İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.