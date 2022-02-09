'Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrjez Duda ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü. Berlin'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Şansölyesi Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir" dedi. Scholz, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak" diye konuştu.

Polonya Devlet Başkanı Duda ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerilimi azaltmak için çalışmak istediklerini açıklayan Scholz, "Müzakerelere ve bir çözüme ihtiyacımız var. Son günlerde konuyla ilgili olarak yoğun temaslarımız oldu ki bu noktadaki temaslarımız özellikle kârlı olacak. Çünkü hepimizin ortak bir amacı var: Avrupa'da barışı korumak" ifadesini kullandı. Alman başbakan bunun “diplomasi ve net mesajlar” ile sağlanacağını dile getirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise yaptığı açıklamada, Ukrayna gibi AB üyesi olmayan veya NATO üyesi olmayan ülkeler için de uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini söyledi ve “Savaştan kaçınabilmemiz için bir çözüm bulmalıyız. Birlik olmanın yanında geri adım atılmayacağını ve tek ses olunacağını da göstermek gerekir” dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Her zaman Avrupalıların ve müttefiklerinin birliğini savunmak gerekir. Ayrıca, tüm devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi son 30 yılda geliştirilen Avrupa ilkeleri de savunulmalıdır. Rusya ile diyalog için orta yollar bulmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Almanya Şansölyesi Scholz, 14-15 Şubat'ta Kiev ve Moskova'ya giderek ayrı ayrı Zelenskiy ve Putin ile görüşecek.



