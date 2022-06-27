Ormanlık alanda bastığı cisim patladı

Pervari'ye bağlı Doğan köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan ormana odun kesmeye giden Nejdet O., bastığı cismin patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine Nejdet O., askeri helikopterle Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nejdet O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, patlamayla ilgili jandarmanın yaptığı çalışma sürüyor.