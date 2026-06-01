Ormanı şantiyeye çevirdiler: Ağaçlar kesildi, beton döküldü

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Yalova’nın Teşvikiye Beldesi’ne bağlı Erikli Yaylası’nda bulunan ve bölgenin en güzel doğal yapılarından biri olan Büyük Dipsiz Göl geçen yıl yapılan bir ihaleyle özelleştirildi.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıllık 1 milyon liralık bedelle 20 yıllığına kiralanan bölgenin büyüklüğü 31,38 hektar. Yani 44 futbol sahası büyüklüğünde.

Şantiyeye döndü, ağaçlar kesildi, beton döküldü

İhaleyi kazanan şirket/şahıs bölgeyi adeta şantiyeye çevirdi.

İş makineleriyle girilen bölgede çok sayıda ağaç kesildi. Ağaçların kesildiği geniş bir bölgeye beton döküldü. Toprak örtüsü iş makineleriyle tahrip edildi. Berraklığıyla bilinen göl çalışmalar nedeniyle kahverengine bürünürken gölden akan derenin yatağı da iş makineleriyle bozuldu. Gölün girişindeyse iki adet konut/yapının kaba inşaatı tamamlandı.

Gölün hemen kenarında yaşı yüzyıllarla ifade edilen bir çınar ağacının etrafı tamamen betonla kaplandı.

Otopark, mescit, lokanta

Yıllık 1 milyon liralık bir bedelle "20 yıllığına kiralanan" bölgede tam 190 araba ve 4 otobüslük otopark, mescit, 20 kameriye, kır lokantası ve büfe yapılacak.

Halka kapatılacak

Proje kapsamında giriş ünitelerinin konulması da planlanıyor. Böylelikle bölge halkının yıllardır gittiği devasa ormanlık bölge halka kapatılmış olacak.

Maden ruhsatıyla gündemde

Büyük Dipsiz Göl, Teşvikiye beldesine bağlı. Samanlı Dağları’nın orman örtüsü en sık bölgesinde.

Dipsiz Göl’e 6 kilometre mesafede olan Delmece Yaylası da maden ruhsatlarıyla gündemde.