Orman yangınında 3 milyon liralık vurgun iddiasıyla tutuklu 3 sanık tahliye oldu

Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçe sınırlarında 10 Temmuz 2019’da çıkan ve 17 saatte söndürülen orman yangınının ardından kayıt dışı bırakılan 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacın satılmasıyla ilgili tutuklu olan 3 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DHA'da yer alan habere göre, tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Şahin, Kadriye Çiftçi ve Karaağaç Mahallesi muhtarı Vedat Karahan’ın yeterli delilin toplanmaması gerekçesiyle bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

10 Temmuz 2019’da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye’nin turistik Göcek Mahallesi’ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında 350 alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada aslında yanan bölgenin 1380 hektar alan olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

Açılan soruşturma kapsamında, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya’nında aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

20 kişi serbest kalmıştı

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Klasörler dolusu evrak da jandarma personelince adliyeye taşındı.

Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Önder Mutlu ve Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.