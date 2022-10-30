Orman talanı artıyor: 'Ormanları devletten korumak lazım'

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için bu yıl 6 milyar 220 milyon 952 bin ödenek ayrılırken 2023 yılı bütçesinin 13 milyar 1 milyon 194 bin lira olması öngörüldü. Bütçe teklifinde yer alan ayrıntılara göre, ormanlardan 2021 yılında 5 milyar 159 milyon 282 bin 939 lira gelir elde edildi.

Bu yılın bütçesinde ise OGM gelirlerinin 6 milyar 215 milyon 952 bin lira olması hedeflendi. Ancak yılın ilk 6 ayında gelirler 3 milyar 490 milyon 135 bin 937 olarak gerçekleşti.

Bütçede Orman Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında 12 milyar 986 milyon 194 bin lira, 2024 yılında ise 15 milyar 487 milyon 738 bin lira gelir elde etmesi hedeflendi.

Odun kesimleri yüzde 69 arttı

Türkiye Ormancılar Derneği'nin verilerine göre; yalnızca 2017-2021 yılları arasındaki beş yıllık dönemde endüstriyel ve yakacak olmak üzere toplam odun üretiminde yüzde 69,5’luk bir artış yaşandığı, yüksek oranlarda gerçekleşen bu artışla ormanlar üzerinde ağır bir odun üretimi baskısı oluştuğu ifade ediliyor.

Ağaç kesimi için baskı uygulanıyor

Derneğe göre; Türk Lirası'nın döviz karşısında sürekli değer yitirmesinin de etkisiyle hammadde temini için iç piyasaya yönelen tomruk, ahşap ve odun esaslı levha sektörlerinin, OGM’nin odun üretimini artırması yönünde oluşturduğu baskılar sayesinde OGM’nin odun üretimini artırmak için ağaç kesimlerinin arttırdığı bu nedenle yıllara göre ağaç kesimlerin arttığı şu rakamlarla açıklanıyor:

"2000-2003 yıllarında orman üretimi 9 milyon metreküp iken 2017-2021 arasında, 20 milyon 500 metreküp, 25 milyon metreküp, 30 milyon metreküp, 32 milyon metreküp ve 36 milyon metreküp şeklinde artarak 2022 yılında ise 37 milyon metreküp."

'Geyiklerin tavşanların barındığı yerler vardı'

Orman kesimlerinin arttığı noktalardan birisinin de Kütahya’nın Simav ormanları olduğu bildirildi. Kendi bölgelerinde 500 tıra yakın ağaç kesimi yapıldığını belirten Simavlı Cemil Özenci, ANKA Haber Ajansı’na konuştu:

“Bir sürü ağaçları aralıyor. Oradan da kendi cukkasını çıkarıyor. Doğal örtüyü de mahvediyor. Biz zaten çam dikiyoruz dediler. Kayınları da mahvettiler. Şimdi keyiflerine göre kesip aralama yapıyoruz diye kendilerine çorbayı çıkarıyorlar herhalde. Kayın ağaçları bunlar geyiklerin barındığı tavşanların barındığı yerler vardı. Oralara çam diktiler. Orayı da ondan yok ediyorlar. Doğal örtü bozulacak böyle giderse.

'Ormanı devletten korumak gerekiyor'

Son yıllarda ormanın nedense bu işlere merakı çoğaldı. Siter siter odunlar yapıyorlar. Bu benim gördüğüm 500 tır gibi kesim yaptılar bu bölgede nedenini anlayabilmiş değiliz. Hala da çalışan ekipler var. Nereye kadar kesecekler ne kesecekler onu da bilemiyorum. Bizim götürdüğümüz 10 kilo odun… ‘Şu kesilsin bu kesilsin’ de yok. Keyfine göre birilerine ‘odun çıkarın’ demişler, önüne geleni kesiyor. Kolay olan yerleri kesiyor. E vatandaşa da deyin o zaman ‘gelin arkadaşlar siz de yakacağınızı çıkarın’ o da yok. Bana göre ormanı orman işletmelerinden, devletten korumak gerekiyor gibi geliyor bana. Bu benim görüşüm.”

'Bakanlık önlem almalı'

Eskiden orman kesimlerinin bu kadar çok olmadığını söyleyen Rahmet Akar ise, “Bu kayını gürgeni köklediler çam diktiler. Çam bizim kadar gürgen kadar kıymetli değil. Su kaynakları da kuruyor, iyice kuraklaştı çölleşmeye doğru gidiyoruz maalesef. Böyle giderse ormanımız yok olacak. Bu gidiş iyi gidiş değil. Buna; devlet, Tarım Bakanlığı bir önlem almalı artık” dedi. (ANKA)