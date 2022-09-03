Orman işçileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antep'in İslahiye ilçesinde, yemek sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 orman işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Bağlarüstü Yangın İlk Müdahale binasında çalışan 6 işçi, yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste serum verilen ve iğne yapılan 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işçilerin yediği peynirden numune alarak inceleme başlattı.