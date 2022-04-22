Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Maraş'ta fidan dikim töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yangınlarla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıklarını tamamlama aşamasında olduklarını öne süren Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak" diye konuştu.

Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Kaliforniya'da 105 gün süren yangında 170 hava aracı çalıştı. Ama ülkemizde 15 günde 747 yangın söndürüldü. Bu hava araçlarının yanında kara birliklerimizin de yetişmiş insan gücümüzün ve işini severek yapan, ormanı söndürmeyi vatan savunması olarak gören gayretli ekibin çalışmasıyla gerçekleşti. İnşallah bu yıl kara savunması ekibimize 5 bin kişi daha dahil ediyoruz. Ayrıca sadece kendi ekibimiz değil, orman yangın gönüllüleri de aramıza katılıyor. Geçen yıl 13 bin olan gönüllü sayısı 90 bini geçti. Gönüllü sayımızın 100 bini geçmesini hedefliyoruz. Bu yıl ilk defa Adalet Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile bu yıl ilk defa cezasını açık cezaevlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştıracağız. Bütün bunlarla beraber yangınlarda en önemli unsurlardan birisi erken haber alınması ve erken müdahale edilmesidir. 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'larımızın bu yıl sayısını artıracağız ve 8'e çıkarıyoruz. Yangınları daha erken haber alıp daha kısa sürede müdahale etme imkanımız olacak."