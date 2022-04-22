Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Maraş'ta fidan dikim töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yangınlarla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıklarını tamamlama aşamasında olduklarını öne süren Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak" diye konuştu.
Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu savunarak, şöyle konuştu: