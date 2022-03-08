Orman Genel Müdürlüğü'nden temsil ve tanıtıma rekor harcama

Orman yangınlarına müdahale için yeterli hava aracı bulunmayan ve kiralık helikopter kullanmak zorunda kalan Orman Genel Müdürlüğü, temsil ve tanıtma faaliyetlerine üç yılda 72,7 milyon TL harcadı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren yangınlara müdahalede başarısız olan Orman Genel Müdürlüğü’nün temsil ve tanıtım bütçesinden yaptığı harcamalar mali raporlarda yer aldı. 2019 yılında 20 milyon 500 bin TL’lik temsil ve tanıtım gideri bulunan müdürlük, temsil ve tanıtım bütçesini iki yılda yüzde 34 artırdı. Müdürlüğün, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki görevinden geçen hafta ayrılan Bekir Pakdemirli’nin, “2021 yılında teslim alınacak” dediği T-70 helikopterleri de halen envanterine katamadığı öğrenildi. Müdürlüğün 2021 yılındaki yangınlara müdahale için kullandığı 39 adet yangın söndürme helikopterinin tamamının kiralık olduğu bildirildi.

Para tanıtma aktı

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında, “Temsil ve Tanıtma” gideri 20 milyon 500 bin TL oldu. Müdürlük, temsil ve tanıtma için 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla 22 milyon 280 bin TL ve 29 milyon 954 bin TL harcadı. Kurumun bütçesinden temsil ve tanıtma için üç yılda harcanan para 72 milyon 734 bin TL’ye ulaştı.

Müdürlüğün, “Orman Yangınlarıyla Mücadele” başlığı altında paylaştığı veriler de vadedilen yangın söndürme helikopterlerinin satın alınamadığını ortaya koydu. Orman Genel Müdürlüğü’nün, 2021 yılında orman yangınlarına müdahale ettiği araçlara yönelik raporda, “39 adet yangın söndürme helikopteri, 3 adet amfibik uçak, 4 adet insansız hava aracı (İHA) ve 1 adet tanker uçak kiralanmış, muhtelif makine ve teçhizatın alımı gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Helikopter vaadi

Müdürlüğün orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullandığı kiralık helikopterler, akıllara eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin helikopter vaadini getirdi. Pakdemirli, Nisan 2020’de yaptığı konuşmasında, “Yangın söndürmede kullanmak için üç adet T-70 genel maksat helikopteri siparişi verdik. TUSAŞ’tan ilk T-70 yönetim helikopterimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız” demişti.

Yılan hikayesi

Müdürlüğün T-70 helikopteri satın alma projesi adeta yılan hikayesine döndü. TUSAŞ ana yükleniciliğinde Sikorsky’nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T-70 genel maksat helikopterleri için 109 adetlik sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’nün de 20 adet helikopteri teslim alması planlandı. Ancak OGM, alacağı helikopterlerin 17 adedinden vazgeçti ve bunları TSK ve Jandarma’ya devretti. Böylelikle müdürlüğün alması planlanan helikopter sayısı üçe düştü.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, T-70 genel maksat helikopterlerini 2021’de teslim alacaklarını ve kurumun yangın söndürme helikopter filosuna katacaklarını açıklamıştı. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre, helikopterler halen teslim alınamadı.