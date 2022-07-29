Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay, Bodrum'da tatil yaptığı sırada bir kaza geçirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gencebay, yaşadığı kazayla ilgili şunları söyledi:

"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var. On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun."