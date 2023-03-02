Orhan Aydın’dan kendisini hedef alan Gökçek’e: Hesap vereceksin

Ankara’ya hizmetlerinden çok polemikleriyle konuşulan ve sosyal medyada paylaştığı yalan haberlerle gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu kez de depremde kızı Eylem Şafak Aydın’ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın’ı hedef aldı. Aydın kendisine hakaret eden Gökçek’e yanıt verdi.

Gökçek’in kendisini hedef aldığı tweetini alıntılayan Aydın, “Vicdansızsın.. cahilsin.. gericiliğin, yobazlığın bataklığındaki rezilsin.. hesap vereceksin.. hem bana hem depremde can veren binlerce insanımıza..” notunu düştü.