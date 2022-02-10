'Organize İşler' tabut dümeni gerçek oldu: Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular

MHP'li Saffet Sancaklı eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada soyuldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre hırsızlardan birisi tabut taşıma sırasında perdeleme yaparken, diğer hırsız Sancaklı'nın cebinde bulunan 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden Saffet Sancaklı şikayetçi olunca kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Külubü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, kılınan namazın ardından tabut taşımak kalabalığın içerisine karıştı.

Bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı.

Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde cepleri kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince soyulduğunu anladı.

Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Kimliği belirlenen iki isim yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını bu nedenle zarar tanzimin de bulunmak istemediklerini beyan ettiler.

İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.